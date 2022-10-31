Пашинян перед встречей с Алиевым заявил о согласии с предложениями России

Армения согласна с российскими предложениями по урегулированию в Нагорном Карабахе, заявил премьер Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным. РБК вел трансляцию.

«По Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — заявил Пашинян.

Он также выразил надежду, что решится вопрос с азербайджанскими войсками, которые не вышли из зоны ответственности российских миротворцев

Президент России Владимир Путин заявил, что «этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо как-то его завершать». Он призвал Пашиняна на встрече с ним, а затем на трехсторонних переговорах с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, найти ключевые точки, которые помогут двинуться вперед.

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