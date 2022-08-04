Пашинян заявил о вопросах к российским миротворцам в Нагорном Карабахе

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 61,12 (-0,14) Инвестиции, 03 авг, 15:57
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 60,24 (+0,08) Инвестиции, 03 авг, 15:57
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 12:15
Белорусские военные примут участие в российских учениях «Восток-2022» Политика, 12:05
Командир спецназа «Ахмат» стал Героем России за участие в спецоперации Политика, 12:03
ВЦИОМ: 88% россиян сообщили об упадке сил и усталости Life, 11:58
Восемь упражнений, чтобы выглядеть как Джеймс Бонд Pro, 11:55
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 11:52
Россияне стали чаще покупать недвижимость в Таиланде Недвижимость, 11:50
В Херсонской области сообщили о ракетной атаке ВСУ Политика, 11:47
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Жулин заявил о появлении в России потерянного поколения фигуристов Спорт, 11:46
Дептранс Москвы назвал долю мигрантов среди водителей такси Город, 11:44
Акции VK, «Яндекса» и Ozon выросли на новости о льготном кредитовании Инвестиции, 11:40
Каскад дефолтов: сможет ли Пакистан избежать экономического кризиса Pro, 11:39
Пашинян заявил о вопросах к российским миротворцам в Нагорном Карабахе Политика, 11:30
В триатлоне ввели четырехлетний карантин для трансгендерных женщин Спорт, 11:29
Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
0 

Пашинян заявил о вопросах к российским миротворцам в Нагорном Карабахе

Премьер Армении Пашинян: события в Карабахе вызывают вопросы к российских миротворцам
Нужно уточнить детали миротворческой операции в Нагорном Карабахе, заявил Пашинян. Очередное обострение в регионе произошло на этой неделе. Баку потребовал вывода из региона армянских военных. Пашинян заявил, что их там нет
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

События в Нагорном Карабахе, в том числе происходящие в последние дни, «вызывают вопросы» к работе российских миротворцев в регионе, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает агентство «Арменпресс».

Среди этих событий премьер перечислил «захват Азербайджаном» ряда территорий в Нагорном Карабахе, в том числе сел Хцаберд и Хин Тагер в 2020 году и села Парух в 2022 году. По его словам, то, что эти события происходили «в присутствии и при попустительстве российских миротворцев», а также «постоянные и усиливающиеся» нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения Армения считает «просто неприемлемым».

«В этом контексте становится крайне необходимым уточнить детали миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Это было необходимо [сделать] с самого начала <...>. Но надо признать, что этому процессу препятствовал Азербайджан, отказавшись подписать мандат на операцию миротворческих сил в Нагорном Карабахе, в то время как Армения это сделала в ноябре 2020 года. И мы ожидаем, что этот мандат, подписанный в двустороннем формате, будет действовать в полном объеме», — заявил Пашинян.

Азербайджан потребовал демилитаризации Нагорного Карабаха
Политика

Очередное обострение в Нагорном Карабахе произошло на этой неделе. 2 августа Минобороны России сообщило, что Баку трижды нарушил режим прекращения огня в регионе. А на следующий день власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили частичную мобилизацию. Они утверждают, что азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники на линии соприкосновения, в результате чего погибли двое военных.

Азербайджан, в свою очередь, заявил об атаке армянских военных. По его информации, 3 августа они «совершили диверсионно-террористический акт» против азербайджанских сил, что привело к гибели одного военного со стороны Баку. Также силы Армении пытались захватить сопку в горной цепи на территории Кельбаджарского и Лачинского районов (по договору от 10 ноября 2020 года возвращены в состав Азербайджана), говорилось в сообщении Минобороны Азербайджана. В ответ на эти действия Баку провел операцию «Возмездие», во время которой взял под контроль несколько «важных господствующих высот», уничтожил позиции «незаконных армянских вооруженных формирований» и нанес удар по воинской части.

Теперь Баку требует демилитаризации Нагорного Карабаха: «полного вывода оттуда армянских войск и разоружения незаконных армянских вооруженных формирований». При этом Пашинян обвинения Азербайджана отвергает. «Должен официально зафиксировать, что в Нагорном Карабахе нет ни одного солдата Армении, как бы Азербайджан ни манипулировал этой темой», — приводит слова премьера «Sputnik Армения».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: New Zealand Defence Force / Getty Images Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Статьи
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами
Инструкции
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами
Инструкции
Pro
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам
Статьи
Pro
Фото: McDonald's Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье
Статьи
Pro
Автодилерам придется сокращать персонал. Кто первый в зоне риска
Прогнозы

По мнению Пашиняна, Азербайджан преследует одну цель — сорвать выполнение трехстороннего соглашения. Ереван, продолжил он, выполнил все свои обязательства, теперь три основных пункта договоренностей должен выполнить и Баку. Он должен «признать существование Нагорного Карабаха, принять и уважать линию соприкосновения и Лачинский коридор для сообщения между Арменией и Нагорным Карабахом», отметил премьер. Между тем власти Азербайджана неоднократно подчеркивали, что считают Нагорный Карабах своей территорией.

В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что миротворцы вместе с Баку и Ереваном пытаются стабилизировать ситуацию.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Нагорный Карабах миротворцы Армения Никол Пашинян Азербайджан конфликт в Нагорном Карабахе
Материалы по теме
Минобороны России заявило о попытках стабилизации ситуации в Карабахе
Политика
В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию
Политика
Москва заявила, что Баку трижды нарушил режим прекращения огня в Карабахе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter