Пашинян заявил о вопросах к российским миротворцам в Нагорном Карабахе

Нужно уточнить детали миротворческой операции в Нагорном Карабахе, заявил Пашинян. Очередное обострение в регионе произошло на этой неделе. Баку потребовал вывода из региона армянских военных. Пашинян заявил, что их там нет

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

События в Нагорном Карабахе, в том числе происходящие в последние дни, «вызывают вопросы» к работе российских миротворцев в регионе, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает агентство «Арменпресс».

Среди этих событий премьер перечислил «захват Азербайджаном» ряда территорий в Нагорном Карабахе, в том числе сел Хцаберд и Хин Тагер в 2020 году и села Парух в 2022 году. По его словам, то, что эти события происходили «в присутствии и при попустительстве российских миротворцев», а также «постоянные и усиливающиеся» нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения Армения считает «просто неприемлемым».

«В этом контексте становится крайне необходимым уточнить детали миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Это было необходимо [сделать] с самого начала <...>. Но надо признать, что этому процессу препятствовал Азербайджан, отказавшись подписать мандат на операцию миротворческих сил в Нагорном Карабахе, в то время как Армения это сделала в ноябре 2020 года. И мы ожидаем, что этот мандат, подписанный в двустороннем формате, будет действовать в полном объеме», — заявил Пашинян.

Очередное обострение в Нагорном Карабахе произошло на этой неделе. 2 августа Минобороны России сообщило, что Баку трижды нарушил режим прекращения огня в регионе. А на следующий день власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили частичную мобилизацию. Они утверждают, что азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники на линии соприкосновения, в результате чего погибли двое военных.

Азербайджан, в свою очередь, заявил об атаке армянских военных. По его информации, 3 августа они «совершили диверсионно-террористический акт» против азербайджанских сил, что привело к гибели одного военного со стороны Баку. Также силы Армении пытались захватить сопку в горной цепи на территории Кельбаджарского и Лачинского районов (по договору от 10 ноября 2020 года возвращены в состав Азербайджана), говорилось в сообщении Минобороны Азербайджана. В ответ на эти действия Баку провел операцию «Возмездие», во время которой взял под контроль несколько «важных господствующих высот», уничтожил позиции «незаконных армянских вооруженных формирований» и нанес удар по воинской части.

Теперь Баку требует демилитаризации Нагорного Карабаха: «полного вывода оттуда армянских войск и разоружения незаконных армянских вооруженных формирований». При этом Пашинян обвинения Азербайджана отвергает. «Должен официально зафиксировать, что в Нагорном Карабахе нет ни одного солдата Армении, как бы Азербайджан ни манипулировал этой темой», — приводит слова премьера «Sputnik Армения».

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По мнению Пашиняна, Азербайджан преследует одну цель — сорвать выполнение трехстороннего соглашения. Ереван, продолжил он, выполнил все свои обязательства, теперь три основных пункта договоренностей должен выполнить и Баку. Он должен «признать существование Нагорного Карабаха, принять и уважать линию соприкосновения и Лачинский коридор для сообщения между Арменией и Нагорным Карабахом», отметил премьер. Между тем власти Азербайджана неоднократно подчеркивали, что считают Нагорный Карабах своей территорией.

В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что миротворцы вместе с Баку и Ереваном пытаются стабилизировать ситуацию.