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Кремль анонсировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи

Кремль: Путин, Алиев и Пашинян проведут переговоры в Сочи 31 октября
Владимир Путин,&nbsp;Никол Пашинян и&nbsp;Ильхам Алиев
Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

В Сочи 31 октября пройдут трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает Кремль.

«Планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье», — говорится в сообщении. На переговорах также обсудят вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

Кремль добавил, что Путин также проведет беседы и Алиевым и Пашиняном по отдельности.

Ранее встречу анонсировал спикер парламента Армении Ален Симонян. Накануне Пашинян заявил, что Ереван готов установить межгосударственные отношения с Баку по принципам, которые предложила Москва.

Ранее Алиев и Пашинян общались на площадке саммита Европейского политического сообщества в Праге в начале октября. Такой саммит проходил впервые. Тогда встреча была трехсторонней, с ними общался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер после этого заявил, что атмосфера на переговорах была позитивной, он выразил уверенность в достижении полной нормализации отношений в регионе.

Теги
Владимир Путин Никол Пашинян Ильхам Алиев
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