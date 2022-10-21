РЖД объяснили уведомления украинцам при выезде из России в Белоруссию

Уведомления об «удалении из поезда», которые украинцы получают при покупке ж/д билетов из России в Белоруссию, предупреждают о нарушении закона: на железной дороге нет пунктов пропуска, через которые должны проходить иностранцы

Белорусский вокзал в Москве (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Предупреждения украинцам о том, что они могут быть «удалены из поезда» из России в Белоруссию и оштрафованы на 2–5 тыс. руб., вручаются, чтобы проинформировать таких граждан о возможном нарушении, объяснили РБК в РЖД.

В компании напомнили, что, согласно порядку пересечения российско-белорусской границы, делать это на поезде могут только:

граждане этих двух стран,

люди, у которых есть в них вид на жительство;

следующие по свидетельству о возвращении из страны СНГ.

Те же самые правила действуют для поездок на машине: дело в том, что на пунктах автомобильного и железнодорожного сообщения не осуществляется пограничный контроль. Вместе с тем иностранцы могут въезжать в Россию и выезжать из нее только через установленные пункты пропуска через государственную границу и с обязательным прохождением пограничного контроля.

«Ответственность за отсутствие надлежащих документов лежит на самих пассажирах», — подчеркнули в пресс-службе РЖД.

О том, что украинцам при попытке купить билет на поезд или автобус выдают уведомления о нарушении правил пересечения границы России, сообщил правозащитный проект Every Human Being. Там утверждают, что для ограничений нет юридических оснований, а юрист проекта Полина Мурыгина назвала ограничения «инструментом запугивания» украинцев.