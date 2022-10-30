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Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи после давки в Сеуле

Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи с давкой в Сеуле
Фото: Heo Ran / Reuters
Фото: Heo Ran / Reuters

Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи с гибелью более чем 150 человек в давке в Сеуле, сообщается на сайте Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

Жертвами трагедии, по последним данным, стали 153 человека, в том числе четыре гражданки России младше 30 лет. Всего в списках погибших 22 иностранца. Пострадали 82 человека, среди них также есть россияне.

Давка произошла в ночь с 29 на 30 октября во время празднования Хеллоуина в районе Итхэвон, где находятся развлекательные заведения. Люди оказались в узком переулке, как писало агентство Yonhap, его ширина не превышала 4 м, а длина — 40.

В стране объявили общенациональный траур и отменили другие праздничные мероприятия. В столице организуют мемориалы для желающих почтить память погибших.

Другие мировые лидеры — президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и другие — также выразили Юн Сок Ёлю соболезнования в связи с трагедией.

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Сеул давка Владимир Путин соболезнования

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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