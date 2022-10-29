Кулеба оценил заявления европейцев о жизни «без газа и бензина»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратил внимание на то, что европейцы хотят сделать свою экономику зеленой, но при этом «не могут жить без газа и бензина». Об этом он заявил в интервью испанской газете Mundо.

«Когда я слышу некоторые вещи из Европы, что они не могут жить без газа или бензина, на ум мне приходит только один вопрос. Каковы были ваши планы по превращению вашей экономики в зеленую? Какие у вас были идеи по замене газа или нефти? Этот вопрос никогда не получает ответа. Они в замешательстве», — сказал Кулеба (перевод по «РИА Новости»).

Страны Евросоюза начали говорить о планах стать независимыми от российских энергоресурсов, отказавшись от поставок нефти и газа, с марта. Страны G7 (входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) называли снижение зависимости от российского газа «особо срочной целью».

На фоне событий на Украине импорт российских газа и нефти запретили США. В июне Евросоюз ввел против России шестой пакет санкций, куда было включено эмбарго на ввоз российских нефти и нефтепродуктов. Тем не менее члены ЕС не смогли добиться согласия по ограничениям на поставки российского газа.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в июле говорил, что Вена не рассматривает отказ от российского газа, так как в подобном вопросе нужно быть реалистами, даже если это эмоционально неприятно. Против введения эмбарго на поставки российского газа также выступали Венгрия, Сербия и Германия.