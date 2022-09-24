В ФРГ поставили цель вновь получать газ из России после военной операции

Германия должна стремиться к тому, чтобы вновь получать российский газ после завершения военных действий на Украине, считает премьер-министр Саксонии, член Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер. Такое мнение он высказал Funke Mediengruppe, его слова приводит Die Welt.

По его словам, ФРГ должна приложить все усилия, чтобы справиться с нехваткой топлива и добиться снижения цен на него. В частности, речь идет о поставках из Катара, разработке газового месторождения, а со временем — о возвращении к российскому газу. Восстановление импорта должно быть «целью» ФРГ после окончания военных действий.

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