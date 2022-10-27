Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области

В результате обстрела одного из чеченских подразделений в Херсонской области погибли 23 бойца, 58 получили ранения, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Из них четверо получили тяжелые травмы. Их жизни ничего не угрожает. В первую очередь хочу сказать родным погибших: тезет в эти дни не только в ваших домах, он по всей Чеченской Республике. Мы все глубоко скорбим вместе с вами!» — написал он.

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