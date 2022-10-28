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Медведев пожелал Маску удачи в преодолении диктата в «Твиттере»

Медведев пожелал Маску удачи в преодолении идеологического диктата в «Твиттере»
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев пожелал покупающему соцсеть Twitter американскому бизнесмену Илону Маску удачи в «преодолении политической предвзятости и идеологического диктата» в сервисе микроблогов.

«И бросайте эту [спутниковую сеть] Starlink на Украине», — добавил Медведев в своей публикации в «Твиттере».

Илон Маск, говоря о том, почему он решил купить компанию, заявил, что хочет, чтобы люди в будущем имели цифровую площадку для обсуждения разных мнений «в здоровой манере, без обращения к жестокости».

Он обратил внимание на существование большого риска раскола соцсетей на «крайне правые и крайне левые «эхокамеры», которые создают больше ненависти и разъединяют общество. По словам бизнесмена, в погоне за просмотрами большинство традиционных СМИ «подогревают и поощряют эти полярные крайности», так как считают, что это приносит прибыль, однако при этом «возможность диалога теряется».

Сделку по покупке компании за $44 млрд Маск закрыл к 28 октября, передавал Reuters. В тот же день штаб-квартиру покинули генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал.

Это не первое сообщение Медведева Илону Маску. Ранее российский политик пошутил на тему отставки бывшего британского премьера Лиз Трасс после 45 дней на посту. В своем англоязычном аккаунте в «Твиттере» (русскоязычный не обновлялся с 9 августа) он написал: «Пока-пока, Лиз Трасс, поздравляю, латук» (Bye, bye Liz Truss, congrats to lettuce).

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Маск оценил эту шутку и счел Медведева «хорошим троллем». Также он поинтересовался, как идут дела в Бахмуте (Артемовске). Зампред Совбеза в ответ написал: «Увидимся в Москве на День победы».

Теги
Дмитрий Медведев твиттер Илон Маск
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