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Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День победы

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев предложил Илону Маску посетить Москву в День победы
ИлонаМаск
ИлонаМаск (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Заместитель председателя Собеза России Дмитрий Медведев в ответ на вопрос американского предпринимателя Илона Маска о ситуации на артемовском направлении в Донбассе пригласил его в Москву на День Победы.

Ранее Маск отреагировал на шутку Медведева в «Твиттере» про отставку британского премьера Лиз Трасс и поинтересовался у замглавы Совбеза, как идут дела в Бахмуте.

«Увидимся в Москве на День Победы», — написал в ответ Медведев.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Илон Маск Дмитрий Медведев День Победы
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