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Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День победы
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев предложил Илону Маску посетить Москву в День победы
ИлонаМаск
Заместитель председателя Собеза России Дмитрий Медведев в ответ на вопрос американского предпринимателя Илона Маска о ситуации на артемовском направлении в Донбассе пригласил его в Москву на День Победы.
Ранее Маск отреагировал на шутку Медведева в «Твиттере» про отставку британского премьера Лиз Трасс и поинтересовался у замглавы Совбеза, как идут дела в Бахмуте.
«Увидимся в Москве на День Победы», — написал в ответ Медведев.
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