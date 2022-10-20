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Медведев оценил отставку Трасс словами «пока-пока, поздравляю латук»

Медведев оценил отставку Трасс с поста премьера словами «пока-пока, поздравляю латук»
Медведев вспомнил об акции, запущенной таблоидом Daily Star, организаторы которой поинтересовались, «может ли Трасс продержаться дольше, чем салат-латук»
Лиз Трасс
Лиз Трасс (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Twitter отреагировал на решение премьер-министра Лиз Трасс уйти в отставку словами «Пока-пока, Лиз Трасс, поздравляю салат-латук» (Bye, bye Liz Truss, congrats to lettuce). Запись сделана в англоязычном аккаунте Медведева, а его русскоязычная страница не обновлялась с 9 августа.

Слова Медведева — отсылка к акции таблоида Daily Star. Издание несколько дней назад запустило онлайн-трансляцию под названием «Может ли Трасс продержаться дольше, чем салат-латук?». На видео передавали изображение стола, на котором стояли фотография премьер-министра и кочан латука. Организаторы утверждали, что хотели выяснить, уйдет ли Трасс в отставку до того, как испортится салат.

Как пишет Reuters, организаторы вдохновились колонкой в журнале The Economist, в которой срок правления Трасс до момента, когда она не «взорвала собственное правительство» налоговой реформой, сравнивается со сроком хранения салата-латука.

Трасс объявила о решении уйти в отставку 20 октября, на 45-й день пребывания на посту премьер-министра. Она признала ошибки в экономической политике и заявила, что «не смогла оправдать мандат доверия, благодаря которому была избрана Консервативной партией». Ранее премьера подвергли критике за налоговые инициативы, ей пришлось отказаться от таких планов и отправить в отставку главу Минфина.

Трасс останется главой британского правительства до окончания выборов нового премьера. Как сообщил глава «Комитета 1922 года» (так называют парламентскую группу консерваторов, не попавших в правительство, вышедших из правительства или недавно вступивших в партию) Грэм Брейди, процесс голосования завершится 28 октября, а нового премьера назначат 31 октября.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Медведев Лиз Трасс отставка Twitter
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