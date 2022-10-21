Маск назвал «хорошим троллингом» комментарий Медведева об отставке Трасс

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал пост заместителя главы Совета безопасности Дмитрия Медведева об отставке британского премьер-министра Лиз Трасс.

«Пока, пока, Лиз Трасс, поздравляю латук», — написал Медведев в «Твиттер».

Британские СМИ в течение недели писали о том, что Трасс в ближайшее время может уйти с должности премьера. Несколько дней назад таблоид Daily Star запустил онлайн-трансляцию под названием «Может ли Трасс продержаться дольше, чем салат-латук?». На видео был показан стол, на котором стояли фотография премьер-министра и кочан латука. Организаторы утверждали, что хотели выяснить, уйдет ли Трасс в отставку до того, как испортится салат.

«Довольно хороший троллинг, если быть честным», — прокомментировал пост Медведева Маск.

Трасс объявила о решении уйти в отставку 20 октября. Таким образом, она пробыла на посту всего 45 дней, что стало самым коротким сроком пребывания в кресле премьера в истории современной Великобритании. Трасс признала ошибки в экономической политике и заявила, что «не смогла оправдать мандат доверия, благодаря которому была избрана Консервативной партией». Ранее премьера подвергли критике за налоговые инициативы, ей пришлось отказаться от таких планов и отправить в отставку главу Минфина.