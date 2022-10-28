В Херсоне не увидели необходимости эвакуации людей с левого берега Днепра

Необходимости в эвакуации людей с левого берега Днепра в Херсоне нет, там все работает, заявила «РИА Новости» заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.

В городе с 19 октября идет эвакуация жителей с правобережья Днепра. Близлежащая часть региона здесь примыкает к контролируемым Украиной территориями. С того же дня в области и в других новых регионах действует военное положение.

Губарева рассказала, что на левом берегу не удается размещать всех людей, которых перевозят с другого берега, поэтому некоторых эвакуируемых отправляют «в ближайшие регионы России».

Замглавы администрации добавила, что в городе и на «подступах» к нему ведутся работы по укреплению «на случай прорыва украинских войск».

«Вывоз людей из города — это тоже некое укрепление. Во-первых, снижаем нагрузку на логистику. Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определенной мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка», — сказала Губарева.

Власти объявили эвакуацию населения на фоне возможного наступления ВСУ в Херсонской области. Минобороны в последние дни неоднократно сообщало об отражении атак украинской армии в регионе. Местные власти указывали, что и Киев, и Москва накапливают силы в данном районе.

Другой замглавы региона, Кирилл Стремоусов, накануне, 27 октября, сообщил о переносе на левый берег Днепра администрации области. При этом, по словам Стремоусова, пока наблюдаются только «отдельные попытки прощупать и пробить» линию обороны России украинскими военными.