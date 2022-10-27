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Собянин упростил получение пособий для детей мобилизованных в Москве

Сергей Собянин: получение пособий на детей стало проще для семей мобилизованных граждан
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Правительство Москвы упростило порядок назначения ежемесячных пособий на детей мобилизованных граждан, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии. Также упрощен порядок получения единовременной выплаты молодым родителям (их возраст на дату рождения ребенка не должен превышать 36 лет).

В период прохождения военной службы указанные выплаты будут назначаться и осуществляться без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи, без учета доходов семьи и без оценки сумм денежных средств, поступивших на банковские счета семьи, сообщает мэрия.

«Ежемесячные пособия на ребенка будут назначаться в размере 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Москве на день обращения», — уточняется в сообщении.

Подать заявление на выплату детских пособий в упрощенном порядке семьи мобилизованных смогут с 1 ноября 2022 года в семи флагманских центрах предоставления госуслуг или в центре поддержки семей мобилизованных москвичей. Об открытии такого центра мэрия сообщила 3 октября.

О дополнительных выплатах семьям мобилизованных Собянин объявил 21 сентября, вскоре после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Согласно указу, который подписал столичный мэр, семьям мобилизованных будут оказывать единовременную материальную поддержку, содействовать в получении социальных выплат и льгот, оказывать психологическую поддержку и консультировать по юридическим вопросам.

Размер единовременной материальной помощи семье мобилизованного будет определяться решением Межведомственной комиссии по вопросам оказания социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации, следует из документа. Выплаты будут идти из бюджета Москвы. Также Собянин установил ежемесячную выплату в размере 50 тыс. руб. военнослужащим из Москвы, призванным в рамках мобилизации.

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17 октября мэр объявил о завершении частичной мобилизации в Москве, по его словам, задачи столица выполнила в полном объеме.

Теги
Москва Сергей Собянин частичная мобилизация
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