Собянин подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных москвичей

Сергей Собянин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о мерах поддержке семей мобилизованных жителей города. Документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно указу, семьям мобилизованных будут оказывать единовременную материальную поддержку, содействовать в получении социальных выплат и льгот, оказывать психологическую поддержку и консультировать по юридическим вопросам.

Размер единовременной материальной помощи семье мобилизованного будет определяться решением Межведомственной комиссии по вопросам оказания социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации, следует из документа. Выплаты будут идти из бюджета Москвы.

Семьям с пожилыми родственниками и детьми инвалидами предоставят социальное обслуживание на дому, вне зависимости от состава и доходов семьи, а также обещают вне очереди отправлять в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания.

Для супругов мобилизованных граждан предусмотрена организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования и содействие в поиске работы.

Среди мер социальной поддержки для семей мобилизованных граждан с детьми — внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 лет, внеочередной перевод в сад или школу рядом с домом, а также освобождение от оплаты, если ребенок ходит в муниципальный сад. Школьников городских школ будут бесплатно кормить завтраком и обедом, учащихся в городских колледжах — только обедом. Родителей младшеклассников также освободят от оплаты продленки. Кроме того, дети мобилизованных, которые посещают различные кружки в муниципальных учреждениях дополнительного образования, будут делать это бесплатно.

За помощью можно обратить не раньше, чем мобилизованный гражданин отправится к месту прохождения военных сборов или службы, следует из указа. Для получения помощи необходимо обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных, созданный мэрией.

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