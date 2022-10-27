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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин сообщил о ликвидации плацдарма ВСУ на краснолиманском направлении

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о ликвидации плацдарма ВСУ на краснолиманском направлении
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

Военные уничтожили плацдарм ВСУ на восточном берегу реки Жеребец на краснолиманском направлении, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам Пушилина, оттуда украинские силы пытались взять под контроль трассу Кременная — Сватово.

«Краснолиманское направление, там ситуация динамично меняется, там 20-я армия отражала атаки противника несколько дней подряд. <…> Плацдарм противника был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец. Это те позиции, откуда проводились мероприятия со стороны противника как раз на трассу Кременная — Сватово», — сказал он.

Кроме того, у военных была возможность перейти в контрнаступление и выбить украинские войска из села Новосадовое и города Макеевка Краснолиманского района, добавил Пушилин.

Российское Минобороны сообщило о взятии города Красный Лиман (Лиман) под контроль 28 мая. В начале октября Пушилин называл краснолиманское направление самым сложным, город к 30 сентября оказался в полукольце. 1 октября ведомство объявило об отводе войск из Лимана из-за угрозы окружения «на более выгодные рубежи». В министерстве добавили, что украинские войска, «несмотря на понесенные потери», продолжают наступление на краснолиманском направлении.

Спустя неделю, 7 октября, Пушилин сказал, что на краснолиманское направление стягивают подкрепление, а линию обороны выстраивают в районе Кременной (город в 25 км к востоку от Лимана). За несколько дней до этого врио главы ДНР говорил, что одна из задач военных Донецкой народной республики — возвращение контроля над городом.

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Денис Пушилин ДНР Красный Лиман ВСУ
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