Пушилин сообщил о попытке прорыва ВСУ на Марьинском направлении

Попытка украинских военных прорваться в районе города Марьинки была пресечена, сообщил глава ДНР

Денис Пушилин (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Украинские военные предприняли попытку прорыва на Марьинском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, она была пресечена.

«На Марьинском направлении в 18:30 была зафиксирована очередная попытка прорваться в нашем направлении, но она была пресечена в очередной раз», — сказал он (цитата по ТАСС).

Глава ДНР также сообщил, что перехвачено множество беспилотников и ракет, в том числе выпущенных из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, обвинив Киев в попытках «как можно больше нанести ущерба» народной республике во время референдума.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходят референдумы о присоединении к России.

В республиках Донбасса уже признали голосование состоявшимся. По словам главы ЦИК ЛНР Елены Кравченко, явка составила 76,09%. По данным ЦИК ДНР, в первые два дня явка превысила 55%. На референдуме в Запорожской области проголосовали более 51% жителей, а в Херсонской — почти 49%.

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25 сентября пророссийские власти Запорожской области говорили о двух взрывах в Бердянске и подрыве машины в Мелитополе. ТАСС и «РИА Новости» сообщали и о взрывах в Херсоне. По данным ТАСС, над городом прозвучало не менее десяти взрывов, по данным «РИА Новости», — около 20. Предположительно, сработала российская система ПВО.