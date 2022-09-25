Пушилин сообщил о попытке прорыва ВСУ на Марьинском направлении
Украинские военные предприняли попытку прорыва на Марьинском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, она была пресечена.
«На Марьинском направлении в 18:30 была зафиксирована очередная попытка прорваться в нашем направлении, но она была пресечена в очередной раз», — сказал он (цитата по ТАСС).
Глава ДНР также сообщил, что перехвачено множество беспилотников и ракет, в том числе выпущенных из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, обвинив Киев в попытках «как можно больше нанести ущерба» народной республике во время референдума.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходят референдумы о присоединении к России.
В республиках Донбасса уже признали голосование состоявшимся. По словам главы ЦИК ЛНР Елены Кравченко, явка составила 76,09%. По данным ЦИК ДНР, в первые два дня явка превысила 55%. На референдуме в Запорожской области проголосовали более 51% жителей, а в Херсонской — почти 49%.
25 сентября пророссийские власти Запорожской области говорили о двух взрывах в Бердянске и подрыве машины в Мелитополе. ТАСС и «РИА Новости» сообщали и о взрывах в Херсоне. По данным ТАСС, над городом прозвучало не менее десяти взрывов, по данным «РИА Новости», — около 20. Предположительно, сработала российская система ПВО.