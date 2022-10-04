Пушилин заявил о намерении отбить Лиман у Украины

Фото: Александр Река / ТАСС

Одной из задач войск Донецкой народной республики является «освобождение» Лимана, в районе Кременной выстраивается «достаточно серьезная» линия обороны, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

«И там выдержим, и Красный Лиман освободим. Это тоже наша задача, которой мы сейчас, выдохнув, для себя ставим. Понятное дело, что сейчас основной упор делается все же на подготовку мобилизационного резерва», — сказал Пушилин.

Он отметил, что краснолиманское направление «конечно же, всех волнует». По его мнению, у украинских войск, несмотря на попытки контратаковать, «нет шансов». «Противник не оставляет попыток, пытается с разных сторон заходить, прощупывает, использует артиллерию, но ребята понимают, что может дальше происходить, если здесь не удержать позиции», — сказал глава ДНР. Пушилин отметил, что линия фронта близ Лимана стабилизируется

Материал дополняется.