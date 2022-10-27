Минпромторг назвал условие исключения Nissan из параллельного импорта

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Бренд Nissan могут исключить из списка параллельного импорта, когда в России будет налажено послепродажное обслуживание автомобилей производителя, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минпромторга.

«Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», — сказали там, отвечая на вопрос, будет ли Nissan запрещен к параллельному импорту по аналогии с французским Renault.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге приостановил работу в марте, вскоре после начала военной операции на Украине и первых санкций против России. Это произошло из-за нехватки импортных деталей, к которой привело нарушение логистических цепочек. Тогда же в простой ушли заводы Toyota и Hyundai.

В начале октября Минпромторг сообщил, что все российские активы автоконцерна Nissan, включая завод, перейдут в госсобственность в лице Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) с опционом обратного выкупа сроком на шесть лет. Послепродажное обслуживание автомобилей японской марки и поставку к ним запчастей будет осуществлять «АвтоВАЗ».

До этого НАМИ перешла 68-процентная доля Renault в АвтоВАЗе, а долю в московском заводе АО «Рено Россия» (бывшем «Автофрамос») получили власти Москвы. Производство на заводе компании в Москве было остановлено с февраля из-за перебоев с поставками комплектующих, а в марте Renault объявила о приостановке работы в России.

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на заводе Renault наладят производство автомобилей под историческим брендом «Москвич». Столичные власти планируют производить здесь современные модели: сначала — классические автомобили, а в перспективе — электромобили. Но для этого, признал мэр, потребуются международные партнеры. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что власти планируют привлечь на проект китайских производителей. Собянин допустил, что производство начнется в декабре этого года.