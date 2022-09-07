Вице-премьер Мантуров сообщил о продлении параллельного импорта на 2023 год

Мантуров отказался говорить о параллельном импорте после 2023 года

Фото: MIT Russia / Global Look Press

Решение о продлении механизма параллельного импорта на следующий год есть, но говорить о его дальнейшем продлении пока рано. Об этом сказал глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума.

«Я бы не строил таких прогнозов. Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится», — сказал он, отвечая на вопрос о продлении на 2024 и последующие годы.

Мантуров добавил, что перечень продукции для «серого» импорта будет зависеть от того, какие решения о поставках товаров на российский рынок примут иностранные компании.

Механизм ввоза иностранных товаров без разрешения правообладателей заработал в России на фоне западных санкций из-за военной операции на Украине.

Минпромторг включил в него продукцию производителей электроники: Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP, Siemens и др., автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley), редкоземельные металлы, спортинвентарь и другие товары. В июле министерство добавило в перечень продукцию ушедших из России компаний и исключило бренды, которые продолжили поставки.

В середине августа Мантуров рассказал, что за три месяца объем параллельного импорта достиг $6 млрд. Он спрогнозировал, что до конца года показатель достигнет $16 млрд.

