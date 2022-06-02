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Швейцария наложила вето на запрос Дании о поставках бронетехники Украине

Швейцария наложила вето на запрос Дании о поставках 20 швейцарских БМП Piranha III Украине

Швейцария наложила вето на запрос Дании о поставках 20 швейцарских боевых машин пехоты (БМП) Piranha III Киеву, сообщает Reuters.

При этом швейцарское правительство напомнило Дании о своей политике нейтралитета. По данным агентства, Швейцария требует, чтобы зарубежные страны, покупающие швейцарское оружие, добивались специального разрешения на его реэкспорт.

Piranha III — одно из последних поколение колесных БМП, разработанных швейцарской компанией Mowag. Они оснащаются зенитными пушками 20-мм или 90-мм гаубицами, в зависимости от модификации.

По состоянию на 2016 год, на вооружении армии Дании находились 111 Piranha III различных модификаций.

Кремль заявил, что поставки оружия Киеву только «подливают масла в огонь»
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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Россия проводит спецоперацию по «денацификации и демилитаризации» Украины с 24 февраля. Украинские власти в ответ ввели военное положение, а западные страны начали вводить против Москвы санкции и увеличили поставки вооружений Киеву.

В середине мая глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания поставит Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западными странами оружия на Украину. По мнению главы МИДа Сергея Лаврова, такие действия близки к состоянию «прокси-войны» с Россией. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — говорил министр. Он также не исключал, что западное вооружение на территории Украины может стать целью для российских военных.

Теги
БМП Швейцария Военная операция на Украине поставки оружия
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