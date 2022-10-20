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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в обстрелах

Азербайджан и Армения взаимно обвинили друг друга в ночных обстрелах
Военные Армении и Азербайджана второй день подряд сообщают о взаимных ночных обстрелах на границе. Предыдущее обострение отношений между странами было в середине сентября и привело к жертвам с обеих сторон
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Подразделения вооруженных сил Армении обстреляли в ночь на 20 октября позиции армии Азербайджана, сообщило Минобороны Азербайджана.

В ведомстве утверждают, поздно вечером 19 октября армянские военные выдвинулись со своих позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гюнешли, Юхары Шорджа и Юхары Загалы, к поселкам Астаф Дашкесанского района и Моллабайрамлы Кельбаджарского района, периодически обстреливая позиции Азербайджана. В ответ азербайджанские военные открыли огонь.

Минобороны Армении заявило, что первыми огонь открыли азербайджанские силы. «В ночь с 19 на 20 октября, около 0:05, подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра и минометов по армянским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы», — заявило армянское военное ведомство.

Накануне обе стороны также сообщали об обстрелах.

По данным азербайджанского Минобороны, перестрелка началась вечером 18 октября и продолжалась в ночь на 19 октября в направлении населенных пунктов Тезекенд и Астаф Дашкесанского района. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщало, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, сразу после полуночи 19 октября.

На границе Армении и Азербайджана периодически происходят столкновения между военными и перестрелки. Последнее серьезное обострение в отношениях между странами произошло в ночь на 13 сентября.

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В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении в направлении населенных пунктов Сотка, Горис и Джермук из артиллерии и беспилотников.

В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, а также обвинили Ереван в подготовке к «широкомасштабной военной провокации».

Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных: погибли 77 азербайджанских военнослужащих, сообщило Минобороны Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял о гибели 135 армянских военнослужащих при приграничных столкновениях и обстрелах.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Армения Азербайджан
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