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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения сообщила об обстреле Азербайджаном приграничных позиций

Минобороны Армении сообщило об обстреле Азербайджаном приграничных позиций

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянских военных в восточной части границы, передает пресс-служба Министерства бороны Армении.

«3 октября около 21:30 подразделения ВС Азербайджана, применяя минометы и крупнокалиберные винтовки, открыли огонь в направлении армянских боевых позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы.
Ответными действиями частей ВС Армении огонь противника был подавлен», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве указали на отсутствие потерь с армянской стороны.

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В ночь с 12 на 13 сентября конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь возобновился. Ереван обвинил Азербайджан в обстрелах населенных пунктов на юго-восточной границе. Баку, в свою очередь, заявил, что армяне заминировали пути снабжения азербайджанской армии и также ведут обстрелы. Обе стороны сообщали о погибших: Армения — о 135, Азербайджан — о 79.

Ереван обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Вечером 14 сентября сторонам удалось достичь соглашения о прекращении огня, а позже они заявили о готовности вести переговоры.

Однако обстрелы приграничных позиций продолжились вновь. Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости разместить на армяно-азербайджанской границе международных наблюдателей.

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