В Сочи 31 октября пройдет встреча Путина, Алиева и Пашиняна

Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев (слева направо) (Фото: Global Look Press)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября отправится в Сочи на встречу с лидерами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, сообщил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян, передает «Спутник Армения».

Симон уточнил, что встреча запланирована 31 октября.

В Кремле заявили, что пока не могут сообщить дату и время встречи. «Мы уже говорили, что такая трехсторонняя встреча готовится. Мы надеемся, что она состоится. По месту и по времени мы также дополнительно вас своевременно сориентируем», — пообещал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готовится ли встреча 31 октября.

24 октября Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит. Планируется обсуждение всего комплекса двусторонних и трехсторонних отношений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны не стремятся выработать сбалансированные решения проблемы Нагорного Карабаха, а занимаются самопиаром и выдавливанием России из Закавказья.

17 октября Совет Европы объявил о решении отправить 40 наблюдателей на границу Армении и Азербайджана. Евросоюз и США включились в переговоры на фоне разочарования Еревана в посреднической роли России вовремя последнего обострения армяно-азебрайджанского конфликта и его недовольства реакцией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на обращение Армении в связи с сентябрьской эскалацией. Решение послать наблюдателей было принято 6 октября по итогам пражских переговоров Пашиняна и Алиева, а также президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля. За несколько дней до встречи в Праге такую идею обсуждали и в ОДКБ, но окончательное решение так и не было принято.

12 октября в интервью телеканалу France 2 Макрон заявил, что Россия заинтересована в дестабилизации Южного Кавказа. Путин назвал заявление неприемлемым и обвинил французского лидера в непонимании самого хода конфликта, а также заявил, что у Парижа отсутствует информация о позициях сторон.