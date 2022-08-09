Reuters узнал, что авиакомпании России разбирают самолеты на запчасти

Один самолет Sukhoi Superjet 100 и «почти новый» Airbus A350, эксплуатировавшиеся «Аэрофлотом», сейчас находятся на земле и разбираются на запчасти, пишет агентство

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Попавшие под санкции российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запасных частей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в авиаотрасли.

По словам одного из собеседников агентства, один самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, эксплуатировавшиеся «Аэрофлотом», в настоящее время находятся на земле и разбираются. Он уточнил, что лайнер Airbus A350 «почти новый».

Также было изъято оборудование с нескольких самолетов Boeing 737 и Airbus A320 «Аэрофлота», добавил источник, так как перевозчику оно требуется для оставшихся самолетов данных моделей.

Эти шаги соответствуют рекомендациям правительства России, согласно которым авиакомпании могут разбирать некоторые самолеты на запчасти, чтобы гарантировать, что оставшиеся самолеты иностранного производства смогут летать по крайней мере до 2025 года, отмечает Reuters.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

С конца февраля Великобритания, США, ЕС и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. Евросоюз также ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

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Американский производитель Boeing временно прекратил техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. Аналогичные меры предпринял европейский производитель Airbus.

Однако 21 июля ЕС решил вывести из-под запрета поставки в Россию группу товаров авиационной отрасли для обеспечения стандартов безопасности ICAO.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минтрансе, АЭВТ и двух авиакомпаниях писал, что, по негативному сценарию программы развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года, со второго полугодия 2022 года парк иностранных самолетов в стране начнет интенсивно сокращаться и разборка самолетов на запчасти будет обеспечивать летную годность оставшегося в эксплуатации авиапарка.

По словам источника газеты в Минтрансе, под угрозой разборки находится от половины до двух третей иностранных самолетов.

В середине июня вице-премьер Юрий Борисов заявил, что России нужно готовиться к тому, что часть иностранных самолетов придется разбирать на запчасти.

«У нас нет ни технической, ни технологической документации, и поэтому, по всей видимости, может быть даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть», — пояснил вице-премьер.

По подсчетам Минтранса, авиапарк может эксплуатироваться еще пять лет, добавил он.