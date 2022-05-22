Bloomberg узнал оценку, на сколько авиакомпаниям России хватит запчастей

Bloomberg: по оценке IBA, авиакомпаниям России хватит запчастей на три месяца

Спустя три месяца российские авиакомпании могут начать разбирать часть иностранных самолетов на запчасти, пишет агентство. «Коммерсантъ» писал, что под угрозой разборки находится половина авиапарка

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Запасов запчастей к самолетам российских авиакомпаний хватит на три месяца. Такую оценку специалистов по авиационной отрасли IBA привел Bloomberg. По их мнению, через три месяца российские авиакомпании могут начать разбирать самолеты на запчасти.

В конце апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минтрансе, АЭВТ и двух авиакомпаниях писал, что, согласно негативному сценарию программы развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года, со второго полугодия 2022 года парк иностранных самолетов в стране начнет интенсивно сокращаться и разборка самолетов на запчасти будет обеспечивать летную годность оставшегося в эксплуатации авиапарка.

По словам источника газеты в Минтрансе, под угрозой разборки находится от половины до двух третей иностранных самолетов.

Как пишет Bloomberg, попытка заменить Airbus и Boeing самолетами российского производства не сможет компенсировать дефицит. Руководитель глобальной консалтинговой компании Cirium Роб Моррис рассказал агентству, что до производства российских двигателей для Superjet «еще далеко» (сейчас используется двигатель, изготовленный в партнерстве с французской Safran SA).

Моррис также назвал «проблематичными» планы России увеличить производство Ту-214 советской разработки. «Ту-214 в течение нескольких лет производился в крайне ограниченном количестве, а за последние пять лет самолеты были поставлены всего пяти заказчикам, просто потому, что это неконкурентоспособный самолет как с точки зрения производительности, так и эффективности», — сказал он.

Вице-премьер России Юрий Борисов в марте сообщил, что сроки массового производства самолета МС-21 отодвинуты на два года, поскольку компания стремится закупать запчасти внутри страны, напомнило агентство.

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РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

С конца февраля Великобритания, США, Евросоюз и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний.

ЕС также объявил о санкциях против российской авиационной отрасли. Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

Американский производитель авиационной техники Boeing временно прекратил техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. Вслед за ним аналогичные меры предпринял европейский производитель Airbus.

Из топ-20 российских авиакомпаний самолеты Airbus используют десять. В парке «Аэрофлота» — 117 самолетов Airbus, S7 — 66. Эти компании выполняют перевозки также на самолетах производства Boeing.

Помимо этого производители моторов для самолетов, в том числе CFM International, уведомили российских перевозчиков о прекращении сотрудничества.

По данным Минтранса на середину марта, из 1367 самолетов российских авиакомпаний 739 зарегистрировано в иностранных реестрах.

В середине марта президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у компаний России, — это позволит авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов и использовать их на внутренних направлениях.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев говорил, что ждать, пока российский авиапром сможет восстановить производство всей линейки самолетов, которые нужны авиакомпаниям, придется минимум пару лет.

Причем перспектив в поставке широкофюзеляжных самолетов российского производства пока нет, указал эксперт.

«Ростех» пока может предложить российским авиакомпаниям только региональные Superjet 100. В 2022 году к эксплуатации новых магистральных МС-21 должна приступить авиакомпания «Россия», однако пока он еще не сертифицирован в нужной для авиакомпании модификации.