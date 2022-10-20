Рубен Варданян назвал формулу для Нагорного Карабаха: «Рядом, но не вместе»

Варданян рассказал о формуле «рядом, но не вместе» для Карабаха

Эта формула, по мнению согласившегося стать госминистром республики бизнесмена, позволит жить «в соприкосновении с соседями», но при этом не по одним правилам и законам

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Единственной «рабочей» формулой для Нагорного Карабаха является «рядом, но не вместе», она позволит сосуществовать с соседями, но при этом не жить по одним законам, заявил в эфире РБК бизнесмен Рубен Варданян, который принял предложение стать госминистром непризнанной республики.

«Мне кажется, единственно возможная формула, которая действительно может быть живой и рабочей, — это «мы живем рядом, но не вместе». И это модель, которая позволит, с одной стороны, сосуществовать, находясь в соприкосновении с соседями, но при этом не жить вместе под одними правилами, под одними законами», — заявил Варданян. По его словам, это важно при сложившейся ситуации, когда «есть очень сильные армянофобские настроения, когда есть угроза этнической чистки, когда есть угроза уничтожения этноса, живущего тысячелетиями на своей земле».

Варданян отметил, что любое решение будет непростым для всех сторон, однако названная им формула позволит «сосуществовать, не переходя в плоскость одного единого пространства».

Он подчеркнул важность вопроса безопасности Нагорного Карабаха, где люди должны спокойно жить и работать. Кроме того, в регионе проживают более 30 тыс. детей, указал он. «Это, мне кажется, ключевая задача любого руководителя», — отметил Варданян.

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20 октября Варданян сообщил, что принял предложение главы Нагорного Карабаха Араика Арутюняна стать госминистром. В должность бизнесмен официально вступит в ноябре. Он заявил, что развитие событий вокруг Армении и Карабаха не оставляет ему времени на раздумья. По его словам, встречи с жителями республики убедили его, что жители хотят видеть в нем лидера, который «сплотит вокруг себя все здоровые силы и возглавит реальную работу по выведению страны из кризиса».

Варданян — президент инвестиционной компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation и Московской школы управления «Сколково». Состояние бизнесмена Forbes оценивает в $1 млрд.

В ноябре прошлого года Варданян в интервью РБК сказал, что «собрался в армянскую политику». Этой осенью он объявил об отказе от гражданства России и переехал в Нагорный Карабах в качестве гражданина Армении.

