США пообещали продолжить предоставлять Украине ключевую военную помощь

Новый пакет военной помощи Украине на $725 млн ранее анонсировал американский президент Джо Байден. После этого Fox News со ссылкой на экспертов сообщил, что США «почти исчерпали» возможности для военной поддержки Киева

Фото: Zuma / Global Look Press

США «сколько потребуется» будут поддерживать Украину и в сотрудничестве с союзниками и партнерами предоставлять ей ключевую военную помощь, написал в своем Twitter пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Телеканал Fox News со ссылкой на экспертов ранее сообщил, что США «почти исчерпали» возможности для предоставления военной помощи Украине.

«Мы продолжим поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе столько, сколько потребуется, тесно сотрудничая с союзниками. партнерами, чтобы предоставить украинским силам ключевые боевые средства», — сообщил представитель Пентагона.

Минобороны США предоставит Украине помощь на $725 млн, которую ранее анонсировал президент Джо Байден, говорится на сайте ведомства. Это включает в себя дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 23 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 5 тыс. единиц противотанкового вооружения, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, стрелковое оружие и более 2 млн патронов к нему.

12 октября в Брюсселе состоялась заседание контактной группы по обороне Украины, в котором приняли участие представители стран НАТО, в том числе глава Пентагона Ллойд Остин. Как пишет Fox News, министр обороны уклонился от ответа на вопрос, обеспокоены ли США и другие страны тем, что внутренние запасы критически важных боеприпасов настолько исчерпаны, что помогать Украине больше не получится. При этом Остин заявил о желании дать Киеву то, что ему нужно. «Ну, это, конечно, не вопрос отсутствия воли», — добавил он.

Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, который семь лет занимался вопросами закупок Минобороны США в административно-бюджетном управлении считает, что США имеют «ограниченные» возможности поставок зенитных систем HIMARS, Javelin, Stingers и гаубиц M-777. Его оценка, указывает Fox News, основывается на уровне запасов вооружения, промышленных мощностях и информации от администрации Байдена.

По мнению Канчиана, США могут начать поставлять Украину более дешевые аналоги, пригодные к эксплуатации, но не те, которые бы хотела украинская сторона. В высказываниях Остина он увидел признак того, что дни, когда США поставляли Украине все самое лучше, прошли.

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Официальные американские лица делают намеки на ограничение поставок, возможности предоставить Украине больше все еще есть, но замедление может быть связано с опасениями администрации Байдена в связи с возможной эскалацией, сказал Fox News помощник неназванного конгрессмена. По его словам, в Конгрессе существует мнение, что, хотя и запасы вооружений в США сократились, это не несет угрозы безопасности страны. Многое из того, что отправлялось на склады, предназначалось в основном для использования в случае возможного конфликта с Россией, однако он уже «разыгрывается» с участием Украины, сказал собеседник телеканала.