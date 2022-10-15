США пообещали продолжить предоставлять Украине ключевую военную помощь

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Футболисту «Манчестер Юнайтед» предъявили обвинение в изнасиловании Спорт, 21:48
Маск пообещал бесплатно предоставлять услуги Starlink Украине Политика, 21:39
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 21:35
Глава Крыма взял на контроль жалобу на дырявые бронежилеты мобилизованных Политика, 21:26
В Петербурге объяснили выдачу повестки при получении загранпаспорта Общество, 21:25
«Динамо» прервало четырехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ Спорт, 21:22
«Ювентус» обыграл клуб Миранчука в матче чемпионата Италии Спорт, 20:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
США пообещали продолжить предоставлять Украине ключевую военную помощь Политика, 20:47
СКА благодаря четырем шайбам в большинстве разгромил «Витязь» в матче КХЛ Спорт, 20:46
Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России Партнерский проект, 20:30
На Украине заявили, что Россия получает опыт боевых действий против НАТО Политика, 20:23
Судья потерял сознание во время матча чемпионата Белоруссии. Видео Спорт, 20:16
Маск заявил о высочайшем риске ядерной катастрофы за 60 лет Политика, 20:15
Шольц выступил за отмену принципа единогласия при принятии решений ЕС Политика, 20:01
Военная операция на Украине ,  
0 

США пообещали продолжить предоставлять Украине ключевую военную помощь

Пентагон: США будут предоставлять Украине военную помощь столько, сколько потребуется
Новый пакет военной помощи Украине на $725 млн ранее анонсировал американский президент Джо Байден. После этого Fox News со ссылкой на экспертов сообщил, что США «почти исчерпали» возможности для военной поддержки Киева
Фото: Zuma / Global Look Press
Фото: Zuma / Global Look Press

США «сколько потребуется» будут поддерживать Украину и в сотрудничестве с союзниками и партнерами предоставлять ей ключевую военную помощь, написал в своем Twitter пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Телеканал Fox News со ссылкой на экспертов ранее сообщил, что США «почти исчерпали» возможности для предоставления военной помощи Украине.

«Мы продолжим поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе столько, сколько потребуется, тесно сотрудничая с союзниками. партнерами, чтобы предоставить украинским силам ключевые боевые средства», — сообщил представитель Пентагона.

Минобороны США предоставит Украине помощь на $725 млн, которую ранее анонсировал президент Джо Байден, говорится на сайте ведомства. Это включает в себя дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 23 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 5 тыс. единиц противотанкового вооружения, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, стрелковое оружие и более 2 млн патронов к нему.

12 октября в Брюсселе состоялась заседание контактной группы по обороне Украины, в котором приняли участие представители стран НАТО, в том числе глава Пентагона Ллойд Остин. Как пишет Fox News, министр обороны уклонился от ответа на вопрос, обеспокоены ли США и другие страны тем, что внутренние запасы критически важных боеприпасов настолько исчерпаны, что помогать Украине больше не получится. При этом Остин заявил о желании дать Киеву то, что ему нужно. «Ну, это, конечно, не вопрос отсутствия воли», — добавил он.

Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, который семь лет занимался вопросами закупок Минобороны США в административно-бюджетном управлении считает, что США имеют «ограниченные» возможности поставок зенитных систем HIMARS, Javelin, Stingers и гаубиц M-777. Его оценка, указывает Fox News, основывается на уровне запасов вооружения, промышленных мощностях и информации от администрации Байдена.

По мнению Канчиана, США могут начать поставлять Украину более дешевые аналоги, пригодные к эксплуатации, но не те, которые бы хотела украинская сторона. В высказываниях Остина он увидел признак того, что дни, когда США поставляли Украине все самое лучше, прошли.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже
Статьи
Pro
Фото: Mariana Bazo / Reuters В каких странах все еще можно купить «золотую визу» и сколько она стоит
Статьи
Pro
Фото: Wang He / Getty Images Китай не спасает: какие логистические проблемы обрушились на импортеров
Статьи
Pro
Санкции и военная операция. Как в суде работают доводы о форс-мажоре
Статьи
Pro
Какое будущее ждет систему быстрых платежей после отмены льгот
Прогнозы
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Почему люди делятся фейками, даже если их распознают
Исследования
Pro
Ничего не ясно: как бизнесу строить планы в период неопределенности
Инструкции
Pro
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Инструкции

Официальные американские лица делают намеки на ограничение поставок, возможности предоставить Украине больше все еще есть, но замедление может быть связано с опасениями администрации Байдена в связи с возможной эскалацией, сказал Fox News помощник неназванного конгрессмена. По его словам, в Конгрессе существует мнение, что, хотя и запасы вооружений в США сократились, это не несет угрозы безопасности страны. Многое из того, что отправлялось на склады, предназначалось в основном для использования в случае возможного конфликта с Россией, однако он уже «разыгрывается» с участием Украины, сказал собеседник телеканала.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Пентагон поставки оружия Военная операция на Украине
Материалы по теме
Учения НАТО по ядерному сдерживанию пройдут с 17 по 30 октября
Политика
Лукашенко призвал добиться мира на Украине, а не искать виновных
Политика
НАТО пообещало не использовать боевое оружие в ядерных учениях
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter