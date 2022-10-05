Посол России счел США участником конфликта из-за поставок оружия Украине

Решение США продолжать поставлять Киеву тяжелые вооружения закрепляет за Вашингтоном статус участника конфликта. Такое мнение выразил российский посол в США Анатолий Антонов, его слова приводит в Telegram-пресс-служба посольства.

«Решение администрации [США] продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта», — отметил посол.

Он подчеркнул, что посольство воспринимает поставки как «непосредственную угрозу» стратегическим интересам России. По мнению дипломата, поставки усиливают опасность прямого военного столкновения России и Запада.

Ранее, 4 октября, президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал предоставить Киеву новый пакет военной помощи на $625 млн. В него войдут четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 32 гаубицы, артиллерийские боеприпасы, бронетранспортеры и другое оружие и техника. За несколько дней до этого президент США подписал закон о выделении Украине помощи на $12,35 млрд, включая военную.

В российском МИДе после объявления о последнем пакете военной помощи заявили, что США не только «накачивают» Украину оружием, но и предоставляют разведданные ее вооруженным силам. По словам замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИДа Константина Воронцова, это «приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО».

О том, что риск прямого конфликта России и США существует, также говорил замглавы МИДа Сергей Рябков. Дипломат объяснял подобную вероятность поставками вооружений. Он обвинил США в нежелании искать выход из украинского кризиса, а также стремлении «вести войну до последнего украинца», чтобы «нанести стратегическое поражение России».