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Белый дом заявил о готовности Байдена к сложным решениям ради Грайнер

В Белом доме заявили о готовности Байдена к сложным решениям для возвращения Грайнер
Рассмотрение апелляции на приговор&nbsp;Бриттни Грайнер&nbsp;по видеосвязи из ИК-1 Новое Гришино в Московском областном суде
Рассмотрение апелляции на приговор Бриттни Грайнер по видеосвязи из ИК-1 Новое Гришино в Московском областном суде (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Президент США Джо Байден готов принять сложные решения для возвращения на родину осужденных в России американцев. Об этом говорится в заявлении помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, которое опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Президент [США Джо Байден] продемонстрировал, что он готов принять сложные решения, чтобы вернуть американцев домой, как это успешно делала его администрация в странах по всему миру», — сказал Салливан. Ранее готовность Соединенных Штатов принять «экстраординарные меры» отмечала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Салливан подчеркнул, что американская администрация «продолжает взаимодействовать с Россией по всем доступным каналам и прилагает все усилия» для возвращения на родину Грайнер и других осужденных в России американцев, включая Пола Уилана.

Заявление Салливана появилось после того, как Московский областной суд отклонил апелляцию на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. В августе Химкинский суд Москвы дал ей девять лет колонии и оштрафовал на 1 млн руб. по делу о контрабанде наркотиков.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка, с 2015 года она выступает за екатеринбургский клуб УГМК. В феврале этого года спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево. В ее ручной клади нашли картриджи к вейпам с гашишным маслом.

Грайнер перед оглашением приговора признала свою вину, но попросила не делать из нее «политическую пешку». Спортсменка заверила, что у нее не было злого умысла совершать преступление, а наркотик оказался в сумке, так как она «собиралась впопыхах». Адвокаты спортсменки в свою очередь утверждали, что медицинский каннабис Грайнер прописал врач в США для облегчения хронических болей.

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Американские власти считают заключение Грайнер под стражу незаконным и требуют ее отпустить. США предлагали обменять Грайнер, а также Пола Уилана (он отбывает в России 16-летний срок за шпионаж) на российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США по делу о торговле оружием и поддержке терроризма, передавал CNN.

В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИДа Сергей Лавров провели переговоры насчет обмена заключенными. В Белом доме после этого заявили, что считают встречное предложение Москвы несерьезным. 12 октября Байден сказал, что подвижек по поводу обмена баскетболистки по-прежнему нет.

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