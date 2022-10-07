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Рогов заявил о невозможности запустить энергоблоки на ЗАЭС сейчас

Рогов: технической возможности запустить энергоблоки на ЗАЭС на сегодня нет
Работа последнего блока на Запорожской АЭС была остановлена в начале сентября из-за продолжающихся обстрелов. Рогов объяснил, что для перезапуска необходим пар с ТЭС или сильный электрический импульс
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Дмитрий Григорьев / Global Look Press)

Технической возможности запустить энергоблоки на Запорожской АЭС на сегодня нет — для этого требуется большой объем электричества, который негде взять. Об этом «РИА Новости» сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Технической возможности запустить энергоблоки на Запорожской АЭС на сегодня нет. Если их запускать, то нет возможности куда-либо отправлять выработанную электроэнергию. На сегодня у нас только одна целая линия электропередачи, так называемая ферросплавная, которая ведет на правый берег Днепра, но по ней идет переток для поддержания собственных нужд и цикла на атомной станции», — сказал Рогов.

По его словам, для запуска реакторов необходимо восстановить линии электропередачи для осуществления перетока. «Профилактические работы на энергоблоках ведутся. Но речи об их запуске сейчас не идет. Для их запуска необходим пар, а ТЭС сейчас не работает. Также АЭС можно запустить при помощи электрического импульса, но такой способ дороже и займет значительно больше времени — до недели — и потребует большие объемы электричества, которое негде взять. Поэтому по состоянию на сегодня нет возможности ее запустить», — заключил представитель администрации.

В свою очередь, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил ТАСС, что работа по перезапуску двух энергоблоков на Запорожской АЭС ведется, она займет около недели.

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, первый из которых был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.

На Запорожскую АЭС приходилось шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. Ежегодно станция генерирует 40–42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях.

Южная и центральная части территории Запорожской области контролируются российской стороной с марта. В конце февраля Минобороны заявило о взятии под контроль города Энергодара, где и расположена ЗАЭС. После этого местные власти неоднократно сообщали об обстрелах станции с украинской стороны. Киев обвинял в обстрелах Россию.

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На фоне обстрелов происходило отключение работавших блоков станции — сначала пятого, затем шестого. 11 сентября, после отключения последнего, была полностью остановлена работа станции.

Запорожская АЭС связана с объединенной энергосистемой Украины тремя линиями электропередач 750 кВ и одной 330 кВ. Она поставляет электроэнергию в Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области, а до ноября 2015 года — также в Крым (в 2015 году была взорвана ЛЭП на границе с Херсонской областью, по которой энергия поставлялась на полуостров).

10 сентября Рогов сообщил, что Украина в одностороннем порядке перестала принимать энергию с АЭС. По его словам, на тот момент энергию продолжали подавать на подконтрольные России территории Запорожской и Херсонской областей.

С 23 по 27 сентября в Запорожской области, как и в ЛНР, ДНР и Херсонской области, прошел референдум о вхождении в состав России. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о присоединении регионов. 2 октября их, согласно процедуре, одобрил Конституционный суд. 3 и 4 октября договоры, а также федеральные конституционные законы о присоединении поддержали Государственная дума и Совет Федерации, 5 октября договоры с подписью президента опубликовал Кремль. В тот же день Путин распорядился принять в федеральную госсобственность Запорожскую АЭС.


 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Запорожская АЭС Запорожская область энергоблоки Владимир Рогов
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