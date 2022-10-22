На Украине стали использовать тепловозы из-за проблем с электроснабжением

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Некоторые участки украинской железной дороги остаются обесточенными, из-за чего поезда следуют с резервными тепловозами, сообщает в телеграм-канале «Укрзализныця».

В компании также предупредили о задержке четырех поездов — № 81 (Киев — Ужгород), № 1 (Харьков — Ивано-Франковск), № 119 (Запорожье — Львов) и № 755 (Киев — Луцк).

22 октября прогремели взрывы в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Одесской, Киевской и Кировоградской областях. Власти областных администраций сообщают об ударах по объектам энергетической инфраструктуры. С утра на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по энергообъектам на Украине с 10 октября. В тот же день «Укрзализныця» сообщила о повреждении контактной сети на западном направлении украинской железной дороги и предупредила о задержке поездов. В компании также сообщили о повреждении окон здания центрального вокзала в Киеве. На следующий день движение поездов продолжилось — для 37 оно осуществлялось с задержками, а еще 40 следовали по обычному графику.

21 октября министр энергетики Герман Галущенко сообщил о повреждении от 30 до 40% энергетической инфраструктуры на Украине. Из-за проблем с электроснабжением властям приходится ограничивать потребление электричества на территории страны.