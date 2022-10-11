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Украинские железные дороги сообщили о задержке половины поездов

Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Утром 11 октября на Украине, несмотря на воздушную тревогу, продолжалось движение поездов, но половина из них задерживалась, сообщила «Укрзализныця».

«Привычным графиком двигаются 40 поездов; до 30 минут задерживаются 14 рейсов, а 23 рейса задерживаются на время от 30 минут и более», — отметил оператор.

Железнодорожные вокзалы и электрички работают в нормальном режиме.

Утром 11 октября по всей Украине второй день подряд объявили воздушную тревогу. В Винницкой, Львовской, Хмельницкой, Киевской и других областях были слышны взрывы. Минобороны России сообщило, что российские военные продолжили нанесение массированного удара по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

В Винницкой и Львовской областях оказались повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в том числе Ладыжинская ТЭС. Из-за взрывов на двух энергетических объектах Львовской области возникли перебои с электричеством, в частности без света осталось 30% Львова.

Теги
«Укрзализныця» Украинские железные дороги поезда транспорт
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