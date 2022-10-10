Украинские железные дороги сообщили о повреждении контактной сети
На западном направлении украинской железной дороги произошло повреждение контактной сети, поезда могут следовать с задержкой, сообщила «Укрзализныця» в телеграм-канале.
«Укрзализныця» предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети. Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение», — заявили в компании.
Украинские железные дороги также сообщили о повреждении окон здания центрального вокзала в Киеве. При этом компания отметила, что вокзал работает, а высадка и посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы, которые выполняют роль укрытия.
«Укрзализныця» также указала, что все железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме на высадку и посадку.
Утром 10 сентября власти Киева и области, а также Днепропетровской, Житомирской, Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областей сообщили о взрывах, жителей попросили пройти в укрытия, в регионах работает ПВО. Власти Киева, Львова, Хмельницкого, Харькова сообщили о повреждении критической инфраструктуры.
В Киеве приостановили работу всех линий метро, станции работают как укрытия. Также временно остановлена работа Харьковского метро.