В пяти областях Украины прогремели взрывы
В пяти областях Украины прогремели взрывы
В Хмельницкой области слышны взрывы, глава областной администрации Сергей Гамалий призвал жителей прятаться в укрытиях. Город остался без света, ожидаются проблемы с подачей воды.
О «попаданиях» сообщил и глава ровенской областной администрации Виталий Коваль. «Прилеты в объекты энергетики» зафиксированы в Луцке (Волынская область), написал в Telegram мэр города Игорь Полищук. Мэр Ковеля (Волынская область) Игорь Чайка сообщил, что в городе пропало электроснабжение, ведутся восстановительные работы.
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что «прилеты» также зафиксированы в Одесской и Киевской областях.
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