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Представитель России запросил у ООН реакцию на обстрел переправы Херсона

Россия ожидает незамедлительной и адекватной реакции ООН на обстрел украинскими силами гражданской переправы в Херсоне из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS,. Об этом заявил представитель России, советник российского постпредства при организации Федор Стржижовский во время выступления перед Четвертым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

Так дипломат отреагировал на удар ВСУ по переправе через Днепр в Херсоне 20 октября. Тогда погибли четыре человека, больше десяти пострадали. В областной администрации говорили, что украинские силы выпустили по переправе 12 снарядов, 11 ракет удалось сбить с помощью ПВО. Погибли двое сотрудников местной телерадиокомпании «Таврия», в том числе режиссер Олег Клоков, среди пострадавших были журналисты и дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела.

«Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур, в первую очередь в системе ООН», — сказал он.

Стржижковский назвал атаку целенаправленной и обвинил Киев в нарушении международного гуманитарного права.

Эвакуация с правого берега Днепра на левый началась 19 октября после того, как власти Херсонской области заявили о скором наступлении украинских сил. В тот же день президент Владимир Путин ввел в регионах, вошедших в состав России в конце сентября, военное положение. Кроме Херсонской области это ДНР, ЛНР и Запорожская область.

Теги
РСЗО «HIMARS» Днепр Херсон переправа ООН
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