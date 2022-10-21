Несколько взрывов прогремело в районе Антоновского моста в Херсоне

ВСУ нанесли удар по переправе в Херсоне

Атаку отбили системы ПВО. Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Антоновского моста

ВСУ пытались обстрелять район гражданской переправы вблизи Антоновского моста, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы Херсонской области. Системы ПВО отразили атаку.

До этого украинские издания УНИАН и «Страна» сообщили о взрывах в районе переправы. По информации «Страны», были видны запуски ракет с земли — предположительно, работала система ПВО.

В то же время замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что на херсонском направлении все без изменений. «Оборону держим», — написал он в «Телеграме»

Накануне вечером ВСУ нанесли ракетные удары по переправе в Херсоне. По словам представителя правительства региона Сергея Елисеева, украинская сторона выпустила 12 ракет HIMARS, из них 11 российские ПВО сбили. Погибли четыре человека, 13 пострадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

18 октября Стремоусов предупредил о скором наступлении украинских сил на Херсон. На следующий день местные власти начали эвакуацию жителей с правого берега Днепра, на левый берег переехала администрация. Президент Владимир Путин ввел военное положение в Херсонской области, а также в Запорожской области, ДНР и ЛНР.