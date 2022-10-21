Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 16:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:41
Приднестровье обратилось к России за помощью из-за дефицита газа Политика, 19:33
Макрон обвинил США в «двойных стандартах» из-за цен на газ Политика, 19:15
Глава СНБО заявил, что русский язык с Украины должен «исчезнуть вообще» Политика, 19:05
Премьером Италии впервые стала женщина Политика, 19:03
Пряник за рекрутинг: что поможет трудоустроить людей с инвалидностью Партнерский проект, 19:02
«Русский Месси» перешел в клуб Медиалиги Спорт, 18:59
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Reuters узнал о 14 мерах Швеции для одобрения Турцией ее заявки в НАТО Политика, 18:59
Вышло видео о подготовке к съемкам экранизации «100 лет одиночества» Life, 18:48
Эксперты назвали регионы — лидеры по высотности строящегося жилья Недвижимость, 18:47
Минкультуры назвало логичным исчезновение имени Акунина с афиш Политика, 18:46
На Кольцевой линии метро Москвы погиб упавший на рельсы пассажир Общество, 18:45
РЖД объяснили уведомления украинцам при выезде из России в Белоруссию Общество, 18:42
Зачем водителям-новичкам нужны ученические права Партнерский проект, 18:39
Политика ,  
0 

Приднестровье обратилось к России за помощью из-за дефицита газа

«Газпром» GAZP ₽167,1 +3,95% Купить
Фото: Антон Кавашкин / Global Look Press
Фото: Антон Кавашкин / Global Look Press

Верховный совет (парламент) непризнанного Приднестровья обратился к российскому парламенту за помощью в связи с сокращением поставок газа из России и образовавшимся дефицитом. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Верховный совет рассмотрел обращение в Совет Федерации и Госдуму России о ситуации в ПМР (Приднестровская молдавская республика. — РБК), проинформировал о введении чрезвычайного экономического положения в республике, обратил внимание на возможные негативные последствия для экономики и бюджета республики», — отметил председатель совета Александр Коршунов.

Власти Приднестровья не уточнили, на какую именно помощь они рассчитывают, но выразили надежду, что с помощью российских партнеров «удастся найти ту формулу, которая сможет стабилизировать, и ситуация будет развиваться дальше в штатном режиме».

Ранее 21 октября Верховный совет утвердил введение чрезвычайного положения в экономике на 11 суток из-за дефицита газа, в связи с чем его стали недополучать промышленные потребители и стало невозможным производить электричество на экспорт в прежних объемах. Согласно указу президента Вадима Красносельского, в этот период газ будет в приоритетном порядке поставляться бытовым потребителям и Молдавской ГРЭС. Парламентарии заявили о высоком риске общеэкономического кризиса, вызванного сокращением на 30% объемов поставок в республику природного газа.

Газ в непризнанную Приднестровскую республику поступает через Молдавию, которая прошлой осенью продлила контракт на поставки российского газа на пять лет. Договором устанавливалась формула расчета, основанная на биржевых ценах, что предполагает изменение стоимости поставок от месяца к месяцу. «Газпром» указывал на задолженность Молдавии по газу, однако та винит в этом Приднестровье, которое, по его версии, в отличие от Кишинева не платит за поставки годами.

1 октября вице-премьер Молдавии и министр инфраструктуры Андрей Спыну сообщил, что «Газпром» сократил объем поставок газа в Молдавию в октябре на треть, до 5,7 млн куб. м в сутки. В российской компании объяснили сокращение объема отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка». Также в компании пожаловались на нарушение Молдавией сроков оплаты за поставленный газ.

4 октября «Газпром» предупредил, что в отношении Кишинева «оставляет за собой все права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательств по оплате газа». Также компания заявила о своем праве расторгнуть контракт в любой момент. 19 октября молдавское правительство выдало кредит на $54 млн «Молдовагазу» для выплаты «Газпрому» через госкомпанию «Энергоком», которая получила в залог долю «Молдовагаза» в газотранспортном операторе страны.

 

Теги
кризис энергетический кризис Приднестровье газ
Материалы по теме
Песков сообщил, что пока нет понимания по турецкому газовому хабу
Политика
Орбан сообщил, что ЕС освободил Венгрию от введения предельных цен на газ
Политика
В Катаре предупредили Европу о «еще более худшем» энергетическом кризисе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter