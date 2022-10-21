Приднестровье обратилось к России за помощью из-за дефицита газа

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Верховный совет (парламент) непризнанного Приднестровья обратился к российскому парламенту за помощью в связи с сокращением поставок газа из России и образовавшимся дефицитом. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Верховный совет рассмотрел обращение в Совет Федерации и Госдуму России о ситуации в ПМР (Приднестровская молдавская республика. — РБК), проинформировал о введении чрезвычайного экономического положения в республике, обратил внимание на возможные негативные последствия для экономики и бюджета республики», — отметил председатель совета Александр Коршунов.

Власти Приднестровья не уточнили, на какую именно помощь они рассчитывают, но выразили надежду, что с помощью российских партнеров «удастся найти ту формулу, которая сможет стабилизировать, и ситуация будет развиваться дальше в штатном режиме».

Ранее 21 октября Верховный совет утвердил введение чрезвычайного положения в экономике на 11 суток из-за дефицита газа, в связи с чем его стали недополучать промышленные потребители и стало невозможным производить электричество на экспорт в прежних объемах. Согласно указу президента Вадима Красносельского, в этот период газ будет в приоритетном порядке поставляться бытовым потребителям и Молдавской ГРЭС. Парламентарии заявили о высоком риске общеэкономического кризиса, вызванного сокращением на 30% объемов поставок в республику природного газа.

Газ в непризнанную Приднестровскую республику поступает через Молдавию, которая прошлой осенью продлила контракт на поставки российского газа на пять лет. Договором устанавливалась формула расчета, основанная на биржевых ценах, что предполагает изменение стоимости поставок от месяца к месяцу. «Газпром» указывал на задолженность Молдавии по газу, однако та винит в этом Приднестровье, которое, по его версии, в отличие от Кишинева не платит за поставки годами.

1 октября вице-премьер Молдавии и министр инфраструктуры Андрей Спыну сообщил, что «Газпром» сократил объем поставок газа в Молдавию в октябре на треть, до 5,7 млн куб. м в сутки. В российской компании объяснили сокращение объема отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка». Также в компании пожаловались на нарушение Молдавией сроков оплаты за поставленный газ.

4 октября «Газпром» предупредил, что в отношении Кишинева «оставляет за собой все права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательств по оплате газа». Также компания заявила о своем праве расторгнуть контракт в любой момент. 19 октября молдавское правительство выдало кредит на $54 млн «Молдовагазу» для выплаты «Газпрому» через госкомпанию «Энергоком», которая получила в залог долю «Молдовагаза» в газотранспортном операторе страны.



