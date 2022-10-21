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Молдавия закупила 10 млн куб. м газа на случай прекращения поставок

Вице-премьер Молдавии сообщил о закупке 10 млн куб. м газа на случай прекращения поставок
«Газпром» GAZP ₽160,75 -0,33% Купить

Молдавия купила 10 млн куб. м газа на случай, если «Газпром» решит ограничить или прекратить поставки, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну в телеграм-канале.

«Сегодня было приобретено 10 млн куб. м природного газа по цене €94,95/МВт.ч (€997/1 тыс. куб м). Они будут храниться на подземных месторождениях Украины и будут использоваться Республикой Молдова в случае ограничения или прекращения поставок природного газа САП «Газпром», — написал Спыну.

Закупкой газа занималось молдавское предприятие «Энергоком» в рамках проекта «Надежность поставок природного газа». Таким образом компания освоила транш в €100 млн, полученный в рамках кредитного соглашения между Молдавией и Европейским банком реконструкции.

1 октября Спыну сообщил, что «Газпром» сократил объем поставок газа в Молдавию в октябре на треть, до 5,7 млн куб. м в сутки. В российской компании объяснили сокращение объема отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка». Кроме того, в компании пожаловались на нарушение Молдавией сроков оплаты за поставленный газ.

Позже «Газпром» предупредил, что в отношении Кишинева «оставляет за собой все права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательств по оплате газа». Также компания заявила о своем праве расторгнуть контракт в любой момент.

Теги
Молдавия газ поставки газа Газпром
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