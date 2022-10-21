Оперштаб: количество заболевших COVID-19 снизилось ниже 10 тыс. второй раз за месяц

Количество заболевших COVID второй раз за месяц опустилось ниже 10 тыс.

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

По состоянию на 21 октября 2022 года в России за сутки был выявлен 9762 новый случай заболевания, сообщает оперштаб.

Это второй случай за месяц, когда количество заболевших ниже 10 тыс. 18 октября за сутки выявили 9474 заболевших.

Также по данным на 21 октября были госпитализированы 1413 человек, что на 9,7% меньше по сравнению с 20 октября, и выписаны 15 672 человека, что на 14,6% меньше по сравнению с 20 октября. Подтверждена информация о 93 летальных исходах.

Очередная волна заболеваемости COVID-19 в России началась в июле. 16 сентября было зафиксировано 59 тыс. заболевших за сутки, что стало максимумом за месяц. Роспотребнадзор отмечал, что в России распространились новые подвиды омикрон-штамма, которые вызывают менее тяжелое течение заболевания.

В начале октября глава ведомства Анна Попова отмечала снижение заболеваемости COVID-19 в России вторую неделю подряд. По ее словам, в этом году коронавирус «ведет себя как привычные россиянам сезонные вирусы» и пик заболеваемости совпал по времени с сентябрьским подъемом ОРВИ.