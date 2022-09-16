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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили 59 тыс. случаев COVID за сутки впервые с начала марта

Более 4 тыс. зараженных попали в больницы, 110 скончались. В 16 регионах число заболевших превысило 1 тыс. человек в каждом
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 59 035 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с данным заболеванием. В последний раз более 58 тыс. инфицированных фиксировали 9 марта, в прошлую волну пандемии.

За сутки госпитализировали 4178 пациентов с COVID-19, 110 инфицированных скончались — это максимум с мая.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (8799), далее идут Санкт-Петербург (3879) и Московская область (2243). Почти по 2 тыс. зараженных зафиксировали в Воронежской и Нижегородской областях, Пермском крае. Более 1 тыс. новых случаев зарегистрировали еще в десяти регионах. Минимальная заболеваемость (менее ста случаев) — в 13 субъектах.

В последние дни наблюдается новый подъем заболеваемости, который пришел вслед за кратковременным спадом. В сентябре минимальное число новых случаев заражения коронавирусом отмечалось за сутки 5–6 сентября — 38,5 тыс. Новая волна роста заболеваемости началась в июле.

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Общество
Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

Общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в России достигло 20 млн 324 тыс. Умерли, по данным оперштаба, почти 386 тыс. человек. По информации Росстата, который учитывает как умерших непосредственно от коронавируса, так и тех, у кого он был диагностирован на момент смерти, но не был ее основной причиной, общее число скончавшихся с COVID-19 превышает 823 тыс. человек (данные на начало августа этого года).

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург в начале сентября рассказал, что смертность от коронавируса в стране за август выросла в три раза и в ближайшее время может вырасти еще вдвое. В этой связи он призвал россиян ревакцинироваться.

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Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России
Ежедневные данные оперативного штаба
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
коронавирус пандемия статистика COVID-19
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