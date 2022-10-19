Песков заявил о сохранении части мер профилактики COVID-19 в Кремле

В Кремле частично сохраняются меры эпидемиологической предосторожности, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков.

«Частично они сохраняются, действительно, меры предосторожности и в отношении мероприятий с участием президента тоже. Да, действительно, мы тестируемся часто. То есть частично они [ограничения] сохраняются», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Песков заявил, что у него нет информации о том, планирует ли президент Владимир Путин пройти повторную вакцинацию.

В настоящи момент в России наблюдается снижение числа заболевших коронавирусом. Накануне в стране выявили 12354 новых случая заражения. Это минимальный суточный прирост заболевших со 2 августа, когда выявили 9560 случаев.

В начале октября глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала снижение заболеваемости COVID-19 в России вторую неделю подряд. По ее словам, в этом году новая волна коронавируса совпала по времени с сентябрьским подъемом ОРВИ.