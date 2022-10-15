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В России выявили минимум заболевших COVID-19 с начала августа

Оперштаб: в России за сутки выявили минимальные с августа 13 384 случая COVID-19
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В России за последние сутки зарегистрировали 13 384 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это минимальный показатель суточного прироста новых случаев со 2 августа, когда выявили 9560 заболевших.

За прошедшие сутки госпитализировали 1657 человек, что на 5,3% меньше по сравнению с 14 октября, когда в больницы попали 1750 человек.

Выздоровели 26 130 россиян, 98 человек умерли.

Наибольшее число заразивших зафиксировали в Свердловской области — 1102 человека. На втором месте Москва и Санкт-Петербург, в обоих городах по 911 заболевших. Затем следуют Самарская (489 человек) и Челябинская области (458 человек).

За все время пандемии в России более 21 млн человек заболели COVID-19, умерли около 388 тыс. россиян.

Очередная волна заболеваемости COVID-19 в России началась в июле, после того как власти отменили все коронавирусные ограничения. В начале сентября федеральный оперштаб сообщил о более чем 49 тыс. новых заболевших. Спустя две недели, 16 сентября, было зафиксировано 59 тыс. заболевших за сутки, что стало максимумом за месяц. Роспотребнадзор пояснял, что дело в новых, более заразных подвидах омикрон-штамма, которые вызывают менее тяжелое течение заболевания.

В начале октября глава ведомства Анна Попова отмечала снижение заболеваемости COVID-19 в России вторую неделю подряд. По ее словам, в этом году новая волна коронавируса совпала по времени с сентябрьским подъемом ОРВИ.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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