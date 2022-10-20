По всей Украине объявили воздушную тревогу, в Николаеве заявили о «прилетах С-300»

На Украине очередная воздушная тревога во всех регионах страны. Утром о «прилетах» сообщали власти Днепропетровской, Киевской и Николаевской областей

Фото: Ed Ram / Getty Images

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных ресурсов, которые отслеживают оповещения в стране. В большинстве районов предупреждения сработали в 10:08.

Ранее утром, около 9:30, воздушную тревогу объявляли в Киевской и Николаевской областях. Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким сообщал, что в Николаеве были «прилеты С-300». По его словам, жертв нет.

Также утром 20 октября об ударах по объекту энергетической инфраструктуры и промышленному предприятию сообщил глава областной военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко. По его словам, на этих объектах «серьезные разрушения», однако, по предварительным данным, никто не пострадал.

После взрыва на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы, Минобороны России наносит «массированные удары высокоточным оружием» по объектам энергетической инфраструктуры, связи и военного управления Украины, сообщало военное ведомство.

По словам президента России Владимира Путина, взрывом на мосту Киев поставил себя «на одну доску» с террористическими группировками и «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».

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Удары российские военные начали наносить 10 и 11 октября, с тех пор в различных регионах страны ежедневно объявляют воздушную тревогу и сообщают об отдельных прилетах по объектам инфраструктуры.

«Около 40% энергетической инфраструктуры Украины серьезно повреждено, страну ждут аварийные и плановые отключения», — предупредил жителей советник министра энергетики Украины Александр Харченко 19 октября.