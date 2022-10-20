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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве и Киевской области вновь объявлена воздушная тревога

Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

На территории Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает телеграм-канал Киевской областной военной администрации.

«Воздушная тревога в Киевской области», — написано в сообщении.

С 10 октября воздушную тревогу регулярно объявляют в Киеве и других регионах Украины. Минобороны России заявляло об ударах по объектам инфраструктуры и связи. 17 октября несколько взрывов прогремели в районе железнодорожного вокзала. 18 октября местные власти сообщили о попадании по объекту критической инфраструктуры в Деснянском районе на левом берегу Днепра.

По данным украинских властей, из-за обстрелов пострадали около 40% объектов энергетической инфраструктуры. В стране проводятся аварийные и плановые отключения. В то же время в офисе президента Украины призвали граждан быть готовыми к отключениям света, воды и тепла по всей стране с 20 октября.

Теги
Украина Киев Воздушная тревога бомбардировка
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