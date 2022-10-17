Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Рогов назвал условие для перезапуска Запорожской АЭС Политика, 06:01
В Николаеве загорелся склад горюче-смазочных материалов Политика, 05:47
Израильский министр призвал Тель-Авив оказывать военную помощь Украине Политика, 05:23
В Госдуме предложили снять бронь по мобилизации с депутатов и сенаторов Политика, 05:17
Работодатели назвали молодежь в России менее ответственной и амбициозной Общество, 05:00
В Турции сообщили о работе над истребителем пятого поколения Политика, 04:48
Украинский министр объяснил подорожание яиц в стране в три раза Экономика, 04:23
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
WSJ сообщила о вероятной рецессии в США в ближайшие 12 месяцев Экономика, 04:19
Россияне назвали предметы, которые включили бы в школьную программу Общество, 04:00
«Коммерсантъ» узнал о просьбе Минпросвещения запретить WhatsApp в школах Технологии и медиа, 03:46
В центре и на юге Украины объявили воздушную тревогу Политика, 03:29
Рогов раскрыл количество проведенных ВСУ учений по форсированию Днепра Политика, 03:14
«Коммерсантъ» узнал об отмене осенней ротации губернаторов из-за СВО Политика, 02:59
Более 30 дел завели в Белоруссии после запрета Лукашенко на рост цен Экономика, 02:31
Военная операция на Украине ,  
0 

Израильский министр призвал Тель-Авив оказывать военную помощь Украине

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал правительство страны начать оказывать Украине военную помощь. Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом <...> конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь, как это делают США и страны НАТО», — заявил Шай.

О том, что Иран собирается поставить России баллистические ракеты малой дальности, сообщила 16 октября газета Washington Post. По данным источников газеты, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 км. Кроме того, Тегеран собирается поставить Москве «десятки» дополнительных беспилотников Mohajer-6 и большее количество Shahed-136, пишет Washington Post.

В конце сентября министр иностранных дел Ирана подчеркивал, что хотя Тегеран и сотрудничает с Москвой в оборонной сфере, однако не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и считает неправильным поставки оружия любой из сторон.

С начала российской военной операции на Украине Израиль не предоставлял Киеву военной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в конце февраля попросил у Израиля системы ПВО, сравнимые с «Железным куполом» (тактическая система ПРО в Израиле, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км — РБК), однако получил отказ.

«Я не знаю, что случилось с Израилем. Я, честно, откровенно, в шоке, потому что не понимаю, по какой причине они не могли предоставить нам средства ПВО», — сказал Зеленский. В то же время он подчеркнул, что не выдвигает обвинений, поскольку понимает сложную ситуацию Израиля с Сирией, у которой тесные связи с Москвой.

Читайте на РБК Pro
Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого Почему люди делятся фейками, даже если их распознают Ничего не ясно: как бизнесу строить планы в период неопределенности Что ситуация в США говорит о будущем мировой экономики — The Economist

Теги
Израиль Украина военная помощь Военная операция на Украине
Материалы по теме
Британия поставит Украине ПВО-ракеты средней дальности AMRAAM
Политика
Байден пообещал Зеленскому поставить современные ПВО
Политика
Германия решила поставить на Украину первую систему ПВО IRIS-T
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter