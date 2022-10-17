Израильский министр призвал Тель-Авив оказывать военную помощь Украине

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал правительство страны начать оказывать Украине военную помощь. Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом <...> конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь, как это делают США и страны НАТО», — заявил Шай.

О том, что Иран собирается поставить России баллистические ракеты малой дальности, сообщила 16 октября газета Washington Post. По данным источников газеты, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 км. Кроме того, Тегеран собирается поставить Москве «десятки» дополнительных беспилотников Mohajer-6 и большее количество Shahed-136, пишет Washington Post.

В конце сентября министр иностранных дел Ирана подчеркивал, что хотя Тегеран и сотрудничает с Москвой в оборонной сфере, однако не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и считает неправильным поставки оружия любой из сторон.

С начала российской военной операции на Украине Израиль не предоставлял Киеву военной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в конце февраля попросил у Израиля системы ПВО, сравнимые с «Железным куполом» (тактическая система ПРО в Израиле, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км — РБК), однако получил отказ.

«Я не знаю, что случилось с Израилем. Я, честно, откровенно, в шоке, потому что не понимаю, по какой причине они не могли предоставить нам средства ПВО», — сказал Зеленский. В то же время он подчеркнул, что не выдвигает обвинений, поскольку понимает сложную ситуацию Израиля с Сирией, у которой тесные связи с Москвой.