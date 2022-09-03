Макаревич ответил Минюсту: «на службу в иностранной разведке не поступал»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Подачу энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановили Политика, 15:14
Засуха добралась до «почки» крупнейшей реки Китая. Видео Общество, 15:04
Нарышкин выступил за ликвидацию «тоталитарно-либеральных режимов» Запада Политика, 15:03
В Киргизии отреагировали на информацию о товарищеском матче с Россией Спорт, 14:57
Алиев заявил, что у Азербайджана нет цели конкурировать с «Газпромом» Политика, 14:45
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 14:39
Прожекторы арен Серии А из-за кризиса будут светить лишь 4 часа в день Спорт, 14:37
Минобороны России сочло «безуспешными» попытки ВСУ закрепиться Политика, 14:35
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS на Украине Политика, 14:30
В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Горбачёвым Политика, 14:20
В Чечне сформировали новый мотострелковый полк Политика, 14:11
Минобороны России заявило о попытках ВСУ высадить десант и захватить ЗАЭС Политика, 13:57
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 13:50
Макаревич ответил Минюсту: «на службу в иностранной разведке не поступал» Политика, 13:42
Военная операция на Украине ,  

Макаревич ответил Минюсту: «на службу в иностранной разведке не поступал»

По словам Макаревича, он никогда не получал иностранного финансирования, а о статусе иноагента узнал от журналистов
Андрей Макаревич
Андрей Макаревич (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Лидер группы «Машина времени», народный артист России Андрей Макаревич в разговоре с РБК ответил на решение Минюста внести его в список иноагентов.

«Никто меня не известил, я об этом узнал от журналистов. По какой причине [внесли в реестр физлиц-иноагентов] — это точно не ко мне [вопрос], я как жил, так и живу. На службу в иностранной разведке не поступал и гонораров от них не получал. Буду ли я это обжаловать? Надо с юристами посоветоваться. Я не имею опыта такого. Пока не могу сказать», — сказал он.

Макаревич неоднократно высказывался против военных действий на Украине. В начале марта музыкант сообщил, что находится в Израиле. В апреле «Машина времени» объявила, что организаторы отменили концерты группы в России, запланированные на лето. По данным «Фонтанки», коллектив фигурирует в списке артистов, чьи выступления власти признали нежелательными.

Минюст внес Макаревича, Шаца, Галямину и Гордееву в список иноагентов
Политика
Андрей Макаревич и Михаил Шац

Минюст в очередной раз расширил список иноагентов 2 сентября. В список кроме Макаревича попали телеведущий Михаил Шац, политик Юлия Галямина, блогер Кирилл Федоров, журналист и политолог Сергей Медведев, главный редактор «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов, журналист Сергей Лойко.

Галямина сообщила РБК, что узнала о решении Минюста из СМИ и планирует обжаловать его. «Для меня это не было неожиданностью, хотя, конечно, мне было очень неприятно, что такое произошло, ведь это не соответствует действительности. Но многих людей сейчас маркируют «желтой звездой», — сказала политик.

Гордеева публично на свой новый статус не отреагировала, но в ее Telegram-канале с 3 сентября появилась плашка о том, что новость распространяется СМИ, которое выполняет функцию иноагента.

Крашенинников с решением Минюста не согласился и заявил, что намерен его оспорить. «Буду судиться по месту прописки в России, считаю это все идиотизмом. Спасибо всем, кто поздравил, но на самом деле совершенно не с чем — у меня в России между прочим родители, они пожилые люди и будут волноваться», — написал политолог в своем Telegram.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Данные очень тревожны». Ждет ли экономику Китая серьезный кризис
Статьи
Pro
В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять
Прогнозы
Pro
Компания приостановила работу или уходит из России: что делать сотруднику
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что нужно знать о долгах при разводе супругам и кредиторам
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как долго рубль будет переоценен и какой курс ожидать к концу 2022 года
Статьи
Pro
Фото: Peter Nicholls / Reuters Заплатите хакерам за взлом: как оценить уровень защищенности ИТ-систем
Инструкции

Российский Минюст ведет четыре реестра иностранных агентов: СМИ, физлиц-иноагентов, незарегистрированных объединений и НКО. Все иноагенты должны отчитываться о своей деятельности и о том, как были потрачены полученные из-за границы деньги. Также они обязаны маркировать свои материалы специальной подписью. За нарушение правил деятельности иноагентов предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Например, в марте 2021 года вступили в силу поправки, по которым за «злостное уклонение» от включения в реестр или непредоставление отчетов о деятельности может грозить до пяти лет лишения свободы.

Авторы
Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
При участии
Илья Фурсеев
Андрей Макаревич Минюст рок-музыка реестр иностранных агентов
Материалы по теме
Минюст внес Макаревича, Шаца, Галямину и Гордееву в список иноагентов
Политика
Минюст исключил из реестра иноагентов координатора «Голоса» Костылеву
Политика
Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иноагентов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter