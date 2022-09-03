Макаревич ответил Минюсту: «на службу в иностранной разведке не поступал»

По словам Макаревича, он никогда не получал иностранного финансирования, а о статусе иноагента узнал от журналистов

Андрей Макаревич (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Лидер группы «Машина времени», народный артист России Андрей Макаревич в разговоре с РБК ответил на решение Минюста внести его в список иноагентов.

«Никто меня не известил, я об этом узнал от журналистов. По какой причине [внесли в реестр физлиц-иноагентов] — это точно не ко мне [вопрос], я как жил, так и живу. На службу в иностранной разведке не поступал и гонораров от них не получал. Буду ли я это обжаловать? Надо с юристами посоветоваться. Я не имею опыта такого. Пока не могу сказать», — сказал он.

Макаревич неоднократно высказывался против военных действий на Украине. В начале марта музыкант сообщил, что находится в Израиле. В апреле «Машина времени» объявила, что организаторы отменили концерты группы в России, запланированные на лето. По данным «Фонтанки», коллектив фигурирует в списке артистов, чьи выступления власти признали нежелательными.





Минюст в очередной раз расширил список иноагентов 2 сентября. В список кроме Макаревича попали телеведущий Михаил Шац, политик Юлия Галямина, блогер Кирилл Федоров, журналист и политолог Сергей Медведев, главный редактор «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов, журналист Сергей Лойко.

Галямина сообщила РБК, что узнала о решении Минюста из СМИ и планирует обжаловать его. «Для меня это не было неожиданностью, хотя, конечно, мне было очень неприятно, что такое произошло, ведь это не соответствует действительности. Но многих людей сейчас маркируют «желтой звездой», — сказала политик.

Гордеева публично на свой новый статус не отреагировала, но в ее Telegram-канале с 3 сентября появилась плашка о том, что новость распространяется СМИ, которое выполняет функцию иноагента.

Крашенинников с решением Минюста не согласился и заявил, что намерен его оспорить. «Буду судиться по месту прописки в России, считаю это все идиотизмом. Спасибо всем, кто поздравил, но на самом деле совершенно не с чем — у меня в России между прочим родители, они пожилые люди и будут волноваться», — написал политолог в своем Telegram.

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