Борис Гребенщиков ответил на сообщения о переносе шоу с «Радио России»

Артист подтвердил предположение, что шоу закрыли из-за скандала с €12 млн, которые он якобы пожертвовал Украине, и назвал это решение прерогативой руководства радиостанции. Его музыкальная программа «Аэростат» выходила с 2005 года

Борис Гребенщиков (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Закрытие музыкальной передачи «Аэростат» Бориса Гребенщикова на «Радио России» — это прерогатива руководства, сообщил РБК сам лидер «Аквариума».

«[Закрытие передачи] «Аэростат», которая шла на Радио России 17 лет, — факт печальный, но это право руководства радиостанции и комментировать их решение я не стану», — сказал музыкант.

До этого Гребенщиков говорил «Осторожно Media», что взял временную паузу. И утверждал, что передача начнет выходить снова в ближайшее время. Анонс нового выпуска «Аэростата» уже появился на сайте «Нашего радио», однако сейчас страница с ним недоступна. В сообщении, сохранившемся в кэше Google, сказано, что выпуски «Аэростата» должны были выходить по субботам в 19:00 с повторами в 23:00 по средам.

Последний выпуск «Аэростата» на «Радио Россия» вышел 22 мая. Артист подтвердил, что передачу закрыли из-за скандала, связанного с якобы пожертвованными им €12 млн в пользу Украины. Сообщения об этом появились после публикации интервью Гребенщикова израильскому «Девятому каналу», где артист рассказывал о своем выступлении на фестивале Sound of Peace в Берлине. Он сообщил, что в мероприятии участвовали десятки исполнителей и оно «худо-бедно собрало €12 млн на помощь Украине». После этого Telegram-канал «Кровавая барыня» и другие СМИ распространили информацию, что всю эту сумму пожертвовал сам Гребенщиков.

Рокер назвал эти данные «уткой желтой прессы». И пояснил, что не смог бы пожертвовать эту сумму, так как таких денег у него попросту нет.

Еженедельное шоу «Аэростат» выходило на «Радио России» и «Радио Культура» с мая 2005 года. Это авторская программа Гребенщикова, где он рассказывал о прозвучавших в эфире композициях, от народной музыки до авангарда, исполнивших их музыкантах и истории создания, а также делится рассуждениями о жизни.

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В марте Гребенщиков сообщил, что концерты группы «Аквариум» отменены «до лучших времен по вполне понятным причинам». Ближайшие должны были состояться в Калуге, Туле, Воронеже и Москве.