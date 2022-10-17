В Минобороны назвали условие продления зерновой сделки с участием ООН
Продление зерновой сделки, в рамках которой из украинских портов вывозится продовольствие, застрявшее там после начала боевых действий, возможно только при выполнении ранее заключенных договоренностей в полном объеме, указано в поступившем в РБК сообщении Минобороны по итогам переговоров замглавы ведомства генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.
«Собеседники отметили, что возможность продления «Черноморской инициативы» напрямую зависит от обеспечения полного выполнения всех ранее достигнутых договоренностей», — сказано в сообщении.
Переговоры с участием Гриффитса и генсека Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекки Гринспен начались 16 октября. С российской стороны в них также участвовал замглавы МИДа Сергей Вершинин.
Соглашения, о котором идет речь, Украина и Россия подписали в июле с Турцией и ООН. Стороны — участницы сделки открыли коридор для вывоза зерна из трех портов Черного моря — Одессы, Южного и Черноморска. ООН со своей стороны обязалась способствовать снятию с России санкций, которые мешают экспортировать ей продовольствие и удобрения.
Российские власти не раз критиковали исполнение договоренностей. Президент страны Владимир Путин называл ситуацию с вывозом зерна надувательством, так как большая часть зерна, по его словам, поступает на Запад, а не в беднейшие страны по программам ООН, как договаривались. К 23 сентября только четыре отправленных судна из 203 направились в развивающиеся страны. Путин заявил, что за сутки, с 26 по 27 сентября, из 46 отправленных судов 14 отплыли в Турцию, а 25 — в Евросоюз. «Они что, беднейшие страны, что ли?» — задался вопросом Путин. В начале сентября российский президент привел данные, согласно которым лишь 3% вывезенного с Украины зерна доставляли в беднейшие страны, и призывал ограничить направления его поставок.
Срок действия сделки заканчивается в ноябре. Генсек ООН Антониу Гутерриш уже обсуждал вопрос о продлении сделки с Путиным в сентябре. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой в Астане 13 сентября выразил надежду на продление сделки. Путин ответил, что в развивающиеся страны поступает лишь небольшая часть продовольствия по программам ООН.