Военком Москвы сообщил о выполненном задании по частичной мобилизации

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Военкоматы Москвы выполнили задания по мобилизации и завершат мобилизационные мероприятия днем 17 октября. Об этом сообщил агентству «Москва» военный комиссар города Максим Локтев.

«Мы завершаем мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации. С сегодняшнего дня с 14:00 явка по мобилизационным повесткам не требуется. Дополнительные временные пункты закроются в ближайшее время», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что частичная мобилизация в городе завершена. Он уточнил, что пункты сбора мобилизованных закроют 17 октября. Разосланные повестки перестают действовать с этой же даты.

«Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», — написал мэр города в своем блоге.

За несколько дней до этого, 14 октября, у входов на некоторые станции метро Москвы вручали повестки мужчинам призывного возраста. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал «облавы» незаконными. Локтев тогда заявил, что полицейские занимались «поимкой преступников», в том числе не явившихся в военкомат, а не раздавали повестки.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. С тех пор о выполнении мобилизационных заданий отчитывались власти нескольких регионов, в том числе Карелии, ХМАО — Югры и Ростовской области. 14 октября глава государства допустил, что частичную мобилизацию завершат в течение двух недель.